Občina Ankaran za razvoj po najsodobnejših evropskih smernicah

Ankaran, 28. junija - V Ankaranu so se občani v četrtek seznanili z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta. Izdelovalci načrta so jim pojasnili, da je predlagana ureditev oblikovana po najsodobnejših evropskih smernicah prostorskega načrtovanja. Po besedah predstavnikov Občine Ankaran pa zagotavlja razvoj kraja in večjo kakovost bivanja.