Ankaran še brez pokopališča, gradnja predvidena v letu 2021

Ankaran, 7. marca - V Občini Ankaran pripravljajo vse potrebno za začetek gradnje tamkajšnjega pokopališča. Februarja so izvedli javno razpravo in pridobili mnenja občanov, še ta mesec pa nameravajo objaviti natečaj za pripravo idejnih rešitev, je za STA pojasnil direktor občinske uprave Iztok Mermolja. Gradnjo bi lahko začeli do jeseni 2021.