Čez vikend izjemoma dovoljen prevoz težkih tovornjakov v in iz koprskega pristanišča

Ljubljana, 28. junija - Ministrstvo za infrastrukturo je po prekinitvi železniškega prometa med Divačo in Koprom zaradi iztirjenja tovornega vlaka pri Hrastovljah na pobudo Luke Koper in Združenja za promet pri GZS odločilo, da bodo ta vikend izjemoma dovoljeni prevozi težkih tovornih vozil v in iz koprskega pristanišča. Na cestah je tako pričakovati povečan promet.

"Ministrstvo za infrastrukturo je na pobudo Luke Koper in Združenja za promet pri GZS sprejelo odločitev, da bodo v soboto in nedeljo izjemoma dovoljeni prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, v in iz koprskega pristanišča," so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.

Ministrstvo se je tako odločilo na podlagi člena odredbe o omejitvi prometa na cestah, ki med drugim določa, da omejitev prometa iz odredbe ne velja, ko je vožnja potrebna zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje.

V torek je nesreča tovornega vlaka pri Hrastovljah, pri kateri je prišlo do izlitja večjih količin kerozina, popolnoma prekinila železniški promet z Luko Koper, kar po navedbah ministrstva že povzroča gospodarske posledice. Zato sta Luka Koper in združenje za promet pri gospodarski zbornici ministrici Alenki Bratušek dala pobudo, da ministrstvo ta konec tedna sprosti zapore kamionskih prevozov za vse tovore v in iz koprskega pristanišča, ministrstvo pa jima je ugodilo.

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel je ob robu današnje skupščine družbe ukrep ministrstva pohvalil. Pretirane gneče na cestah ne pričakuje, saj bo ukrep veljal samo za nekatere nujne primere.

V zvezi s težavami po torkovi nesreči je povedal, da so sprejeli več ukrepov za omilitev težav kupcev. Po njegovih besedah razen tega, da je nekaj tovora ostalo v pristanišču oz. na železnici, večjih težav ni.

Zadel je glede morebitne preusmeritve ladij v druga pristanišča zatrdil, da "v tem trenutku nimamo informacij, da bi kak kontejner na ta račun pristal v kakem drugem pristanišču, se pa lahko zgodi, odvisno od tovora in od tega, koliko se mudi".

Povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,7 tone, je zaradi ohromljenega železniškega prometa na progi Koper-Divača in obratno mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije.

Ministrstvo za infrastrukturo je o izredni sprostitvi tovornega prometa že seznanilo Generalno policijsko upravo in Dars ter ju zaprosilo, da o tem obvestita vse pristojne nadzorne organe oziroma službe, so še navedli na ministrstvu.

Promet po železniški progi Divača-Koper bi lahko znova stekel danes do polnoči. Sprva so predvidevali, da bodo progo odprli ob 12. uri, a so se po posvetu z Agencijo RS za okolje in Geološkim zavodom Slovenije odločili za izkop dodatnega materiala, v katerem bi lahko bil kerozin.