Boris A. Novak in Dean Komel v obrambo slovenskega jezika na univerzah

Ljubljana, 28. junija - Visokošolska učitelja Boris A. Novak in Dean Komel v protestnem pismu vladi in drugim državnim ustanovam opozarjata na po njunem mnenju sporno uvajanje angleščine kot učnega jezika na slovenske univerze v predlogu novega zakona o visokem šolstvu. Zanima ju, zakaj bi podvajali pouk še v tujem jeziku in zakaj bi ga financirali iz proračuna.