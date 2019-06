Tudi DSP podpira skrb za slovenski jezik

Ljubljana, 21. junija - Društvo slovenskih pisateljev (DSP) se pridružuje pobudam Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Sazu) glede spoštovanja in uveljavljanja ustavnih in zakonskih določb, ki zadevajo slovenščino kot uradni jezik. Na DSP so še posebej kritični do nekaterih skupin visokošolskih učiteljev, ki zapostavljajo strokovno slovenščino.