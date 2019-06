V ZOS od vlade zahtevajo začetek pogovorov za odpravo plačnih anomalij funkcionarjem

Ljubljana, 28. junija - V Združenju občin Slovenije (ZOS) od vlade zahtevajo takojšen začetek pogovorov za odpravo plačnih anomalij funkcionarjem, ki so nastale s sprostitvijo varčevalnih ukrepov, so zapisali v sporočilu za javnost. Podprli so tudi pobudo računskega sodišča, da plače funkcionarjev zvišajo za pet do deset plačnih razredov oziroma za 20 do 40 odstotkov.