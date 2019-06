Po dvigu plač v javnem sektorju tudi pobude za popravke funkcionarskih plač

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 2. junija - Ob težnjah po izstopu posameznih poklicev iz enotnega plačnega sistema se po decembra dogovorjenem dvigu plač pojavljajo, sicer nekoliko tišje, tudi opozorila o nesorazmerjih, ki so nastala višje na plačni lestvici, ko so predstojniki organov in funkcionarji plačani manj od najbolje plačanih javnih uslužbencev.