V Luki Koper čaka 35 vlakovnih kompozicij

Koper, 26. junija - Železniški promet v in iz Luke Koper je zaradi torkovega iztirjenja tovornega vlaka pri Hrastovljah do preklica prekinjen. Trenutno na odvoz iz Kopra čaka 35 tovornih vlakovnih kompozicij, so sporočili iz Luke Koper, kjer poslovnim partnerjem predlagajo uporabo kamionskih prevozov.