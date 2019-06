V Franciji skupinska tožba proti Googlu zaradi zlorabe podatkov

Pariz, 26. junija - Francosko združenje za varstvo potrošnikov je danes sporočilo, da so vložili skupinsko tožbo proti ameriškemu velikanu Google zaradi kršenja evropske uredbe o varstvu podatkov. V tožbi zahtevajo konec zlorabe osebnih podatkov in kompenzacijo v višini do tisoč evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.