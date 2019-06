V Sloveniji in še osmih državah EU pritožbe zaradi nezakonitega spletnega oglaševanja

Ljubljana, 11. junija - Skupine za človekove in digitalne pravice so v prejšnji teden v devetih državah Evropske unije vložile pritožbe zaradi po njihovem mnenju nezakonitih metod spletnega oglaševanja, ki da so v nasprotju z uredbo EU o varstvu podatkov. V Sloveniji je direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori pritožbo vložil Informacijskemu pooblaščencu.