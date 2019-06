Policija išče roparja trgovine na Jesenicah

Jesenice, 26. junija - Neznani storilec, star med 30 in 35 let, je danes okoli 9.40 oropal živilsko trgovino nasproti železniške postaje na Jesenicah. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, je ropar pristopil do blagajne in odtujil gotovino. Nato je stekel proti gimnaziji.