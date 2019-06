Celjski preiskovalni sodnik za 28-letnika odredil pripor zaradi več kaznivih dejanj

Celje, 21. junija - Celjski preiskovalni sodnik je za 28-letnega Koprčana odredil pripor zaradi suma velike tatvine, nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Osumljeni je bil v preteklosti že ovaden in pravnomočno obsojen zaradi velike tatvine, nasilništva, poškodovanja tuje stvari in povzročitve splošne nevarnosti.