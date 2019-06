V primeru slovensko-italijanskega odkritja davčne utaje v Sloveniji 15 hišnih preiskav

Ljubljana/Rim, 25. junija - V Sloveniji je bilo v okviru skupne akcije slovenskih in italijanskih organov ter Eurojusta, v kateri so v Italiji odkrili utajo za 84 milijonov evrov davkov, izvedenih 15 hišnih preiskav, osumljene so tudi fizične in pravne osebe iz Slovenije, obravnavajo pa domnevno utajitev za 10 milijonov evrov davkov, so za STA povedali v policiji.