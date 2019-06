Slovenija in Italija s pomočjo Eurojusta razkrili obsežno utajo davkov

Rim, 24. junija - Slovenski in italijanski organi pregona so v skupni akciji, ki jo je podprl Eurojust, razkrili shemo goljufij na področju utaje davkov pri trženju tehnoloških in računalniških izdelkov v pokrajini Kampanija. Pri tem so italijanske oblasti zasegle skoraj 84 milijonov evrov, so danes sporočili iz Eurojusta.