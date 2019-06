V preiskavi napada na mariborsko sodnico policija izpustila pridržanega

Maribor, 23. junija - Na Policijski upravi (PU) Maribor so za STA potrdili, da so danes odpravili pridržanje za eno osebo, ki so jo v petek pridržali v okviru preiskave napada na sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru pred tednom dni. Intenzivna kriminalistična preiskava se medtem nadaljuje.