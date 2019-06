Policija potrdila: V pridržanju je osumljeni za napad na mariborsko sodnico

Maribor, 22. junija - Na Policijski upravi Maribor so danes potrdili, da so v petek popoldne pridržali osumljenca za napad na sodnico pred tednom dni. Njegove identitete niso razkrili, so pa zatrdili, da preiskava domnevnega poskusa umora še vedno poteka v smeri tako njenega zasebnega kot poklicnega življenja.