Predsednik gruzijskega parlamenta po protestih odstopil

Tbilisi, 21. junija - Predsednik gruzijskega parlamenta Irakli Kobačidze je pristal na zahteve protestnikov in odstopil s položaja, poročajo tuje tiskovne agencije. V četrtek zvečer so v Tbilisiju izbruhnili množični protesti, ker je Kobačidze gostil delegacijo ruskega parlamenta. V spopadih med protestniki in policijo je bilo ranjenih najmanj 240 ljudi.