Na protestih v Gruziji več kot 200 ranjenih

Tbilisi, 21. junija - Na protestih proti vse večjemu ruskemu vplivu v Gruziji so ponoči v Tbilisiju izbruhnili spopadi med demonstranti in policisti, pri čemer je bilo po navedbah oblasti ranjenih okoli 240 ljudi, med njimi 80 policistov. 102 ranjena so na zdravljenje prepeljali v bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.