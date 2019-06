Abanka: Prodaja predstavlja priložnost za rast in razvoj

Ljubljana, 21. junija - Prodaja Abanke Novi KBM, ki je v večinski lasti ameriškega sklada Apollo Global Management, predstavlja priložnost za rast in nadaljnji razvoj banke, so se danes prek spletnih strani Ljubljanske borze odzvali v Abanki. Dodali so, da gre hkrati za uspešen zaključek programa prestrukturiranja, s katerim je banka začela ob odobritvi državne pomoči.