Abanka v zasebne roke, o podrobnostih v četrtek

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 19. junija - Nadzorni svet SDH je podal soglasje k prodaji Abanke najugodnejšemu ponudniku, to je Novi KBM oz. njenemu lastniku, skladu Apollo. Več informacij bo znanih po podpisu pogodbe, ki bo predvidoma v četrtek. Odzivi političnih strank so pričakovano različni, v Šarčevem kabinetu pa so prodajo označili kot pomembno za nadaljnji razvoj banke.