Tudi po zaslišanjih Ermenčeve in Matijeviča različne razlage delovanja OVS

Ljubljana, 20. junija - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je opravila pogovor z načelnico Generalštaba SV Alenko Ermenc in direktorjem OVS Dejanom Matijevičem. Po oceni podpredsednika Knovsa Žana Mahniča so se potrdili njihovi sklepi o tem, da je OVS prekoračil svoja pooblastila. Matijevič je na drugi strani zatrdil, da so ravnali zakonito.