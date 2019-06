Mahnič po pogovorih z obveščevalci OVS opozoril na po njegovem sporno uporabo policijskih pooblastil

Ljubljana, 19. junija - Pripadniki Obveščevalno-varnostne službe, ki so na Poveljstvu sil opravili pogovore v zvezi z ravnanjem nekdanjega poveljnika Poveljstva sil Mihe Škerbinca, so v tem primeru uporabljali policijska pooblastila, je danes pojasnil podpredsednik Knovsa Žan Mahnič. To je po njegovi oceni sporno, saj v tem primeru ni šlo za kaznivo dejanje.