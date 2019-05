Hiša vin Emino začela z največjo naložbo v 30 letih

Šmarje pri Jelšah, 2. maja - Hiša vin Emino je začela z največjo naložbo od gradnje kleti pred 31 leti. Do konca avgusta letos bodo namreč povečali proizvodne prostore in razširili gostinsko-turistični del, kjer potekajo vinske degustacije. Vrednost celotne naložbe dosega 1,3 milijona evrov, so sporočili iz Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, v okviru katere deluje hiša vin.