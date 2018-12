V Celju razstava o Celju v šestdesetih letih minulega stoletja

Celje, 6. decembra - V Zgodovinskem arhivu Celje bodo drevi odprli razstavo Dekade: šestdeseta@Celje 1960-1969, ki jo je pripravilo devet arhivistov. Projekt v ospredje postavlja arhivsko gradivo in ga želi umestiti v funkcijo kamenčka, ki bo skozi interpretacije preteklosti nekoč izrisoval pisan mozaik dogajanja in predvsem razumevanja 60. let, so sporočili iz arhiva.