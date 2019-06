V BiH se je letos podvojilo število ilegalnih migrantov

Zagreb, 20. junija - V Bosni in Hercegovini je letos do 19. junija v državo nezakonito vstopilo približno 10.000 migrantov. To je dvakrat več kot v lanskih prvih petih mesecih, kažejo podatki službe za odnose s tujci v Sarajevu. Največ migrantov je bilo iz Pakistana in Bangladeša. Večinoma gre za mlajše moške iz držav, kjer ni vojne.