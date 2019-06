Nekdanjemu direktorju Elektra Maribor zaporna, soobtoženima pogojna kazen

Maribor, 19. junija - Mariborsko sodišče je nekdanjega prvega človeka Elektra Maribor Andreja Zorca, takrat še Kosmačina, zaradi koruptivnega dogovarjanj pri oddaji posla gradnje kablovoda do Peker obsodilo na leto in dva meseca zapora. Soobtožena sodelavka Danijela Homec in podjetnik ter nekdanji lokalni politik Zaresa Gregor Jager sta dobila pogojni kazni.