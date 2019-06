Za obtožene za domnevno korupcijo v Elektru Maribor sodba prihodnji teden

Maribor, 14. junija - S prihodom gradbenika Feriza Kokollarija na pričanje se je danes na mariborskem sodišču zaključilo več let trajajoče sojenje trem obtoženim za domnevno koruptivno dogovarjanje pri razpisu Elektra Maribor. Andrej Zorec, Danijela Homec in Gregor Jager so v sklepnih besedah ponovno zanikali vsakršno krivdo, sodišče pa jim bo sodbo sporočilo v sredo.