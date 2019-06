V zadnjem dnevu policisti prijeli več deset ilegalnih migrantov

Ilirska Bistrica/Ormož/Vinica, 19. junija - Policisti so na meji s Hrvaško v zadnjem dnevu prijeli več deset ilegalnih migrantov. Največ, 27 so jih obravnavali na območju Ilirske Bistrice. Nobeden ni zaprosil za mednarodno zaščito, zato jih bodo vrnili na Hrvaško. Policisti obravnavajo tudi dva državljana Kosova in enega turškega državljana zaradi organiziranja nedovoljenega prehoda meje.