Na dirki po Sloveniji pet pokalov za pet etapnih junakov

Ljubljana, 19. junija - Slovenska kolesarska pentlja bo poleg skupnega zmagovalca dirke dobila tudi pet etapnih junakov. Organizatorji gostujočih krajev so poskrbeli, da bodo zmagovalce nagradili s pokali, ki nosijo lokalne značilnosti. Med njimi so pokal iz kristalnega stekla, kip celjskega viteza, kolo z vpeto idrijsko čipko, kip ženske figure in replika situle.