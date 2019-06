Za zmagovalca dirke po Sloveniji replika 5200 let starega kolesa

Ljubljana, 14. junija - Tudi letošnji zmagovalec 26. dirke po Sloveniji bo za nagrado prejel pokal v obliki najstarejšega, 5200 let starega lesenega kolesa z osjo, ki so ga našli na Ljubljanskem barju. Organizatorji so se letos odločili za novost, saj bodo na hrbtišču pokala vgravirana tudi imena vseh dosedanjih zmagovalcev dirke po Sloveniji v minulih 25 letih.