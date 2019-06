Predlogu spremembe zakona o obrambi se obeta zavrnitev

Ljubljana, 18. junija - Predlogu novele zakona o obrambi, v skladu s katerim bi morala vlada pri napotitvah slovenskih vojakov v mednarodne operacije in misije pridobiti soglasje DZ, se obeta zavrnitev. Večina strank in obrambni minister Karl Erjavec so poudarili, da bi bilo treba razpravo o tem vprašanju opraviti v okviru razprave o strategiji nacionalne varnosti.