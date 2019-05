Šarec: Vlada bo o misijah v Maliju in Libanonu odločala na podlagi strokovnih ocen

Ljubljana, 20. maja - Premier Marjan Šarec in obrambni minister Karl Erjavec sta danes opozorila, da odločitev o umiku Slovenske vojske iz misij v Maliju in Libanonu še ni sprejeta in da o tem na podlagi strokovnih ocen odločala vlada. Šarec se je obregnil tudi ob "preigravanja v vojski" in izrazil pričakovanje, da se bo ob dodatnih sredstvih za vojsko "začelo delati".