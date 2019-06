Ob odprtju vrha malega gospodarstva optimistično o prihajajočih izzivih

Brdo pri Kranju, 18. junija - Slovensko gospodarstvo že nekaj let dosega nadpovprečno rast, ki je dala zagon pozitivnim spremembam na številnih področjih. Izzivov je sicer še veliko, a se je mogoče z njimi ob premišljenem ravnanju in nadaljevanju pozitivnih trendov uspešno soočiti, so poudarili govorci ob odprtju osmega vrha malega gospodarstva.