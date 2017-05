Malo gospodarstvo vidi digitalizacijo kot pot do večje konkurenčnosti

Ljubljana, 16. maja - Potem ko so mala in srednja podjetja pred leti kot največjo težavo pri poslovanju izpostavljala plačilno nedisciplino in slabo dostopnost do virov financiranja, si zdaj od vlade želijo predvsem ukrepe in podporo pri hitrejši digitalizaciji. Digitalizacija je namreč lahko odločilna za njihov obstoj na trgu, ugotavljajo.