Poslanci ob sprejemanju novele energetskega zakona predvsem o prihodnjih virih energije

Ljubljana, 18. junija - Poslanci so danes v DZ opravili drugo branje vladnega predloga novele energetskega zakona, ki bo po napovedih poslancev prejel dovolj glasov za sprejetje. Poslanci so se v razpravi o predlaganih dopolnilih poleg plačevanja primarne regulacije osredotočili tudi na prihodnje vire energije in vprašanje, kje bomo dobivali elektriko po letu 2050.