Ministrstvo po preučitvi pripomb v vnovično pripravo predloga novele energetskega zakona

Ljubljana, 2. septembra - Ministrstvo za infrastrukturo je v javni obravnavi osnutka novele energetskega zakona prejelo 136 pripomb. Trenutno poteka pregled pripomb in predlogov, nato pa bo ministrstvo ob njihovem smiselnem upoštevanju znova pripravilo končno besedilo predloga zakona. Sledilo bo usklajevanje in potrditev na seji vlade, so na ministrstvu pojasnili za STA.