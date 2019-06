Finance o znižanju davkov (17. 6.)

Ljubljana, 16. junija - Rok Pikon v komentarju Kdaj do resnega znižanja davkov? piše o napovedani ugodnejši dohodninski lestvici za davkoplačevalce in opozarja, da bi bilo za resno znižanje davkov nujno zmanjšati proračunske izdatke, ki se približujejo 10 milijardam evrov. To bi se seveda nujno tudi nekje poznalo.