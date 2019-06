Večer o nasilju v družbi (17. 6.)

Maribor, 16. junija - Matija Stepišnik v komentarju Na temni strani v luči napada na sodnico Danielo Ružič piše o nasilju v Mariboru in ugotavlja, da takrat, ko se družbeni konflikti začnejo reševati zunaj sistema pravne države in demokratičnih institucij, zavlada mafijski princip ulice. Država mora uporabiti vse vzvode in pooblastila, da ustavi nevarne procese.