Obrambno ministrstvo bo sofinanciralo izgradnjo vodovoda Knežak-Bač

Ilirska Bistrica, 14. junija - Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc sta danes podpisala dodatek k dogovoru o sodelovanju med ministrstvom in občino, s katerim je ministrstvo uskladilo sofinanciranje izgradnje vodovoda na relaciji Knežak-Bač, so sporočili z obrambnega ministrstva.