Velenjski policisti v zadnjem tednu izvedli več zasegov drog

Celje, 14. junija - Policisti so prejšnji vikend na javni prireditvi v Velenju izvedli devet zasegov drog. Pri 31-letnemu Velenjčanu, za katerega so sumili, da je drogo prodal drugim, so našli več zavojev amfetaminov in okoli 100 tabletk ekstazija. V četrtek pa so policisti drogo zasegli tudi 56-letni ženski z Ljubnega in 36-letnemu moškemu iz Šoštanja.