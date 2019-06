Celjski kriminalisti bodo zaradi prometa z mamili ovadili 12 oseb

Celje, 12. junija - Celjski kriminalisti so v torkovih sedmih hišnih preiskavah zasegli okoli 1500 sadik konoplje ter 28 kilogramov posušene konoplje, pripravljene za prodajo. Zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z mamili bodo kazensko ovadili 12 oseb, starih od 27 do 47 let. Med ovadenimi je devet slovenskih državljanov, dva sta iz Srbije, eden pa s Hrvaške.