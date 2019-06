Stanovanjski sklad za nakup nepremičnin od DUTB pričakuje dokapitalizacijo

Ljubljana, 13. junija - Stanovanjski sklad RS po odločitvi vlade, da DUTB na sklad odplačno prenese nekatere nepremičnine, pričakuje, da bo vlada za to sprejela tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala sklada v višini prenosa. "Nepremičnine bodo namenjene projektom za gradnjo javnih najemnih stanovanj, čemur bo primerna nakupna cena," so izpostavili.