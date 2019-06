Levica kritična do vladne odločitve o odplačnem prenosu nepremičnin z DUTB na stanovanjski sklad

Ljubljana, 13. junija - V Levici so kritični do današnje odločitve vlade, da DUTB najbolj primerne nepremičnine v svoji lasti odplačno prenese na Stanovanjski sklad RS. Zavzemajo se namreč za neodplačni prenos stanovanj in zemljišč z DUTB na sklad, v ta namen so pripravili tudi zakonodajni predlog, ki ga bodo po napovedih v parlamentarno proceduro vložili v petek.