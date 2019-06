New York podaljšal omejitev izdaje licenc avtomobilom za najem

New York, 13. junija - Newyorške oblasti bodo podaljšale uredbo, ki določa najvišje dovoljeno število izdanih licenc za avtomobile za najem. Glavna namena avgusta lani uvedenega ukrepa, ki je precej prizadel ponudnike prevozov, kot sta Uber in Lyft, sta zmanjševanje gneče na cestah in izboljšanje ekonomskega položaja voznikov.