New York začasno ustavil podeljevanje licenc avtomobilom za najem

New York, 19. avgusta - Newyorške oblasti so se odločile za leto dni ustaviti izdajanje licenc za avtomobile za najem, kar je precejšen udarec za ponudnike prevozov, kot sta Uber in Lyft. V dneh pred zamrznitvijo je bilo sicer vloženih več kot 7000 prijav za omenjeno licenco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.