Talum z graško tehniško univerzo razvil posebne fasadne panele

Maribor, 15. junija - Projektna ekipa graške tehnične univerze ter slovenskih podjetij Talum in Tiko Pro je v sklopu projekta ABS Network dve leti razvijala solarno termično aktivirani fasadni panel. Ob tem so ustvarili tudi mrežo znanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki na področju učinkovitega koriščenja sončne energije in energetske učinkovitosti.