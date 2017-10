Talum z graško univerzo do učinkovitega koriščenja sončne energije

Gradec, 11. oktobra - Graška Tehnična univerza je skupaj s podjetjema Talum in Tiko Pro v Gradcu predstavila projekt ABS Network, s katerim želijo oblikovati mrežo slovenskih in avstrijskih strokovnjakov na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Projektna ekipa bo z čezmejnim evropskim programom razvila panel za ustvarjanje in širjenje Mreže znanja.