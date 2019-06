V Črni gori prijeli skupino tihotapcev ljudi

Podgorica/Zagreb, 13. junija - Črnogorska policija je v sredo sporočila, da so v operaciji Azil prijeli 11 oseb, ki so tihotapile begunce iz Albanije preko Črne gore ter Bosne in Hercegovine proti državam zahodne Evrope. Kot so potrdili, so aretirali tudi organizatorje mednarodne skupine tihotapcev, medtem ko dva člana kriminalne združbe še iščejo.