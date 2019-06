Večer o diplomatskih odnosih med Slovenijo in Hrvaško (13. 6.)

Maribor, 12. junija - Uroš Esih v komentarju Pravna diplomacija piše o hladnih odnosih med Slovenijo in Hrvaško, ki so po mnenju avtorja dosegli verjetno najnižjo točko v poosamosvojitveni zgodovini. Kot posledica trmastega in vztrajnega hrvaškega zavračanja arbitražne razsodbe so se zgostili postopki pred mednarodnimi sodišči.