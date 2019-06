Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o arbitražni tožbi na Sodišču EU in ustni obravnavi na ESČP glede terjatev Ljubljanske banke. Med drugim so poročale o zasedanju članic Srednjeevropske pobude, ki se ga je udeležil tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar, in o toči, ki je prizadela jug države.